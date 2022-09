Fünf Gemeinden, eine gemeinsame Zukunftsvision

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit dem bezirksübergreifenden Gemeinschaftsspatenstich in Steinakirchen wurde für die Gemeinden Steinakirchen, Wang, Ferschnitz, Euratsfeld und Neuhofen an der Ybbs die Zukunft mit Breitbandanschlüssen offiziell besiegelt. Insgesamt werden fast 3.000 Haushalte ans Breitbandnetz angeschlossen, knapp 120 Kilometer an Trassen gegraben und 11,5 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investiert.

„Schnelle und stabile Glasfaser ist die Basis, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu stärken, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und damit die Attraktivität des heimischen Wirtschafts- und Lebensstandorts für junge Menschen zu steigern“, betont Landesrat Jochen Danninger.

Niederösterreich hat als erstes Bundesland Österreichs ein Gesamtkonzept für den möglichst flächendeckenden Ausbau der Breitbandinfrastruktur entwickelt. Es kann für Gemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern angewandt werden. Aktuell wird in 53 ländichen Gemeinden mit knapp 32.000 Haushalten die Glasfaserinfrastruktur errichtet.

Baustart in Gemeinden: Vorfreude steigt

In Ferschnitz, wo voraussichtlich im September der Baustart erfolgt, ist Bürgermeister Michael Hülmbauer über die Entscheidung für Glasfaser sehr erfreut: „Die Entscheidung für Glasfaser war richtig. Instabile Internetverbindungen haben in unserer digitalen Welt keinen Platz mehr. Nur Glasfaser stellt sicher, dass zukünftig ausreichend Datenkapazitäten vorhanden sind.“

Auch die Nachbargemeinde Euratsfeld, wo der Breitbandausbau hauptsächlich den Ortskern betrifft, ist von der leistungsfähigeren Internetanbindung überzeugt.

„Der digitale Wandel ist kein fernes Zukunftsthema mehr, sondern nimmt aktuell an Fahrt auf. Umso mehr freut es mich, dass wir schon bald von ultraschnellem Internet profitieren und so für wirtschaftliche und private Chancengleichheit in unserer schönen Heimat sorgen“, betont Bürgermeister Johann Weingartner.

Derselben Meinung ist Neuhofen an der Ybbs, wo ungefähr 700 Haushalte vom Glasfaserausbau betroffen sind.

„Glasfaser ist das Rückgrat einer erfolgreichen Digitalisierung. Werden Eigenheime und Betriebe mit einem Glasfaseranschluss versorgt, wertet das nicht nur jede einzelne Immobilie, sondern auch die gesamte Region auf“, erklärt Bürgermeisterin Maria Kogler.

