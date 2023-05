In Wieselburg vom Heiligen Geist geküsst

„Wer jetzt noch nicht weiß, wer oder was der Heilige Geist ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen“, sagte Diözesanbischof Alois Schwarz am Pfingstsonntag bei der Heiligen Messe im Rahmen des Glaubensfestivals „Pfingsten Mostviertel“ in der Wieselburger Stadtpfarrkirche. In 30 Orten im deutschsprachigen Raum feierte man an diesem Wochenende das „pfingstliche Erwachen“ und entfachte damit das „pfingstliche Feuer“ in tausenden jungen Menschen und vielen Erwachsenen. So auch in Wieselburg, wo sich das lokale Veranstaltertrio Tanja und Erich Ziegelwanger und Veronika Rerych, Jugendpastoral der Diözese St. Pölten, heuer über einen noch größeren Zuspruch als bei der Premiere im Vorjahr freuen konnte.

„Wir freuen uns, dass vor allem die Tagesgäste noch mehr geworden sind. Zwei Tage lang herrschte eine sehr gelöste, entspannte Stimmung, bei der wir alle eine große gemeinsame Party im Glauben gefeiert haben“, freut sich Erich Ziegelwanger und bedankt sich auch bei allen rund 70 Helferinnen und Helfern sowie der Unterstützung der Pfarre Wieselburg. „Ohne die Helfer und die Pfarre wäre dieses Festival nicht möglich“, weiß Ziegelwanger.

Festivalband sorgte für einzigartige Stimmung in der Kirche

Für besondere Stimmung in den Messen, aber auch während des gesamten Festivals sorgte die Lobpreis-Band rund um Trompetenlehrer David Pöchlauer aus Waidhofen. Die Messfeiern erinnerten etwas an amerikanische Gospel-Messen. Da wurde gemeinsam gesungen, geklatscht und Gott gehuldigt. In den strahlenden Augen und den lachenden Gesichtern der Mitfeiernden sah man den Heiligen Geist und die Freude am Glauben förmlich.

„Es ist wunderschön zu sehen, wie sehr der Heilige Geist junge Menschen zum Glauben bewegt und dass diese es so auch schaffen, Erwachsene in die Kirche zu bringen. Einfach gewaltig. Wir feiern mit offenen Türen, damit die Menschen, die nicht wissen wo Jesus oder der Heilige Geist sind, zu uns finden. Verspüren und versprühen wir diese innere Dynamik, damit Gott uns unbändige Kraft zur Lebensgestaltung gibt“, rief Bischof Alois Schwarz auf.

Bischof Schwarz durfte auch die Gewinnerin des Tombola-Hauptpreises ziehen und ihr den Preis - ein Ticket für den Weltjugendtag von 1. bis 6. August in Lissabon - übergeben. Darüber durfte sich Marlene Lueger aus Hollenstein an der Ybbs freuen.

Weitere Höhepunkte des Festivals waren die heuer erstmals durchgeführten Workshops am Samstag, der erneut sehr stimmungsvolle Abend der Barmherzigkeit mit Generalvikar Christoph Weiss, die verschiedenen Preaches sowie die Lebensübergabe und das Gebet für Stadt & Land am Sonntagnachmittag, mit dem das Festival abgeschlossen wurde.

Fotos vom Samstag

Fotos vom Sonntag

