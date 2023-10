Das Geheimnis von 70 Jahren Ehe

Nicht sofort schimpfen, sondern eine Zeit vergehen lassen, lautet der Rat von Margarete Weichberger, wenn man sie nach dem besten Umgang mit Konflikten in der Beziehung fragt. „Das lernt man aber erst mit der Zeit. Wenn man länger verheiratet ist, weiß man dann, wie man den anderen nehmen muss.“ Und: „Nicht gleich davonrennen, wenn es einmal böse kommt, so wie es heute oft üblich ist. Daran hat es in den 70 Jahren unserer Ehe bei uns nicht einmal einen Gedanken gegeben.“

In guten wie in schlechten Zeiten – so heißt es beim Schwur vor dem Altar. „Wir haben immer zusammengehalten, durch alle Hochs und Tiefs“, sagt Margarete Weichberger. „Schlechte Zeiten hat es nicht gegeben, zumindest erinnere ich mich nicht daran“, scherzt Johann Weichberger. „Mein Mann kann gut abschalten und die Dinge an sich abgleiten lassen, ich nicht so“, gibt seine Frau zu.

Gemeinsam haben die beiden mit viel Fleiß und persönlichem Einsatz ihr Unternehmen in Oberndorf aufgebaut. Sie haben eine Familie gegründet, drei Kinder bekommen. Im Lauf der Jahre sind drei Enkel und zehn Urenkel auf die Welt gekommen. Jetzt genießen sie es, viel Zeit mit den Kindern, Enkeln und Urenkeln verbringen zu können. „Es ist eine große Gnade, dass wir in unserem Alter das alles noch so bewusst erleben dürfen. Das hält jung“, sagen beide. Auch seinen täglichen Besuch in der Firma lässt Johann Weichberger sich nicht nehmen.

Toleranz, Vertrauen und Liebe nennen Johann und Margarete Weichberger als Geheimrezept ihres harmonischen Miteinanders. Viel gemeinsam machen, Entscheidungen gemeinsam treffen, aber auch Freiraum zugestehen. „Wir konnten das Geschäft in kompetente Hände, an Matthias Leichtfried, den Mann unserer Enkelin Katrin, übergeben. Jetzt verbringen wir mehr Zeit gemeinsam und mit der Familie und genießen das Leben“, sagen beide.