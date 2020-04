Das Lied erzählt von Heimatverbundenheit und der Schönheit Österreichs. Für das Video zum Song hat sich der sympathische Sänger etwas Besonderes einfallen lassen: „Ich habe auf meiner Facebook-Fanseite einen Aufruf an meine Fans gestartet, mir Fotos unserer wunderschönen Heimat zukommen zu lassen, um diese dann in das Video einbauen zu können. Die Rückmeldungen waren überwältigend!“ Auf diese Weise sei ein berührendes, sehr persönliches Video entstanden. „Ich habe unendlich viele schöne Fotos von Menschen aus ganz Österreich bekommen“, freut sich Chris Bertl. „Dieser Zusammenhalt in Österreich zeigt gerade, wie großartig unser Land ist. Deswegen möchte ich dazu beitragen, dass die Menschen wissen, was wir an unserer Heimat haben.“