Kunsthandwerk und heimische Produkte präsentierten am vergangenen Wochenende Hobbykünstler aus Göstling am Rathaus- und Dorfplatz sowie im PfarrKultur-Haus.

Eingestimmt am Adventmarkt .

Bei der offiziellen Eröffnung des Adventmarktes am Samstag sorgte das Bläserensemble Göstling mit adventlichen Weisen zu jeder vollen Stunde für das passende Ambiente. Am Sonntag lud der Männerchor unter dem Motto „Zünd a Liacht für di an“ zum Adventsingen in die Pfarrkirche.