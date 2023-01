Erlebniswelt Mendlingtal: Mit neuem Pächter ins Jubiläumsjahr

Das Mendlingtal feiert im nächsten Jahr das 25. Jubiläum. „Dabei wird es nicht ein großes Jubiläumsfest, sonder viele kleine Events die ganze Saison hindurch geben“, informiert Bürgermeister Friedrich Fahrnberger. Besonders erfreulich für das Gemeindeoberhaupt ist, dass für die dazugehörige Jausenstation, das „Herrenhaus“, nach dem Abgang von Markus Schrefel bereits jetzt ein neuer Pächter gefunden werden konnte.

Mario Ensmann übernimmt mit seiner Tochter Amelie ab 1. Mai den Betrieb. Das Vater-Tochter-Gespann will den Gastrobetrieb vorerst in gewohnter Manier weiterführen. „Zusätzlich wollen wir aber das Grillen am offenen Feuer etwas forcieren“, meint der 42-Jährige, der seit Jahren Mitglied im Grillclub ist. Die Gastronomie hat den gebürtigen Göstlinger bereits sein Leben lang begleitet. „Mein Onkel und mein Bruder sind in der Gastro tätig, außerdem hat meine Tochter den Beruf Koch-Kellner von der Pike auf gelernt.“ Die 20-Jährige ist während der Wintersaison noch in Lech am Arlberg im Einsatz. „Die größte Herausforderung wird für uns sicherlich das Personal. Wir fangen quasi bei null an und suchen deshalb noch händeringend für alle Positionen“, meint Ensmann.

