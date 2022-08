„Fit aktiv mit Heidi Sykora“: Das Buch zur Sendung

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

„Es ist endlich so weit“, berichtet Sportwissenschaftlerin Heidi Sykora euphorisch. Seit gut eineinhalb Jahren zeigt die Göstlingerin im ORF, wie man aktiv und fit bleiben kann. Dazu hat sie spezielle Übungsprogramme ausgearbeitet.

Diese finden sich auch in ihrem ersten Buch „Fit aktiv mit Heidi Sykora“ wieder. Damit will sie Jung und Alt, Menschen die bisher kaum Sport betrieben haben und natürlich Fitnessbewusste gleichermaßen ansprechen. „Mir war wichtig, dass mein Buch Trainingseinheiten für jeden Tag enthält, aber auch muskelkräftigende Übungen für bestimmte Bereiche wie Hüft- und Kniegelenke, Nacken und Wirbelsäule trainiert werden. Auch der meditative Bereich kommt nicht zu kurz. Ergänzend zu den Fernsehsendungen bietet Sykoras-Erstwerk eine Vertiefung des Wissens über den Körper und seine Energiequellen. Jede Übung ist in Wort und Bild genau und anschaulich erklärt. Durch das Scannen des QR-Codes können die Leser jedes Kapitel auch noch einmal in einem Video nachschauen.

Das Buch ist zum Preis von 25 Euro im Einzelhandel oder direkt über den Verlag zu erwerben.

Offiziell wird es am 1. September in Wien, im Beisein zahlreicher ehemaliger Sportgrößen und Prominenter, präsentiert. Aber auch im Rahmen des „Frühschoppens“ am 4. September beim Regionenfest in Lunz besteht die Möglichkeit, es zu erwerben.

