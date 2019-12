Eine Woche vor dem Weihnachtsfest wurde der Spatenstich für das neue Generationenhaus mit Musikheim vollzogen. Zudem fand die Unterzeichnung des Baurechtsvertrages mit der Geschäftsführung der Wohnbaugenossenschaft „NÖ Frieden“ statt.

Ab Frühling werden hier auf dem Areal des alten Hallenbades die Baugeräte auffahren und mit der Errichtung von 34 Wohneinheiten in zwei Wohnblöcken sowie dem neuen Musikheim starten. Insgesamt werden hier sechs Millionen Euro verbaut. Das Interesse an den Wohnungen in der Größe von 50 bis 80 Quadratmeter ist groß: „Wir haben schon zahlreiche Mietinteressenten“, sagt Amtsleiter Walter Ruspekhofer, der weiterhin gerne Voranmeldungen entgegennimmt.

Aktuell ist das Ausschreibungsverfahren abgeschlossen, die Kosten für die Mieter werden eruiert. Danach übernimmt „Frieden“ die Wohnungsvergabe. Wenn alles nach Plan läuft, werden die ersten Mieter im November 2021 ihre Wohnungen beziehen können.