Hochkar plant Saisonstart

An die 25 Zentimeter Schnee liegen stand Montag am Hochkar, und die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. „Das reicht aber nicht, um eine kompakte Schneedecke präparieren zu können“, meint Andreas Buder, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen GmbH. Zudem ist laut Vorhersageprognosen in den kommenden Tagen mit sehr stürmischem Wetter zu rechnen. „Deshalb werden wir die Liftanlagen nicht wie geplant am 4. Dezember, sondern voraussichtlich am 10. Dezember starten“, meint Buder. #

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Wie, und unter welchen Bedingungen der Skibetrieb am Hochkar heuer ablaufen wird, steht noch nicht fest. „Wir erwarten in dieser Woche eine neue Verordnung, die uns hoffentlich mehr Klarheit bringen wird.“ Ebenfalls unklar ist bislang, in welcher Form die Gastronomie die Gäste bedienen darf. „Schlechtestenfalls wird es wie im Vorjahr wieder Take-away-Angebote geben“, meint Buder. Aktuell gilt auf der Piste die 2G-Regel, zudem herrscht eine Maskenpflicht auf den Liftanlagen.