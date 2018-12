Gezeigt wird heuer das Stück „Irres Diamentenroulette“, eine amüsante Gaunerkomödie rund um drei Ganoven, die sich in eine Klinik einschleusen, um den benachbarten Juwelier auszurauben. Zu sehen ist das Stück noch am 30. Dezember um 20 Uhr sowie am 1. Jänner um 14 Uhr und am 4. und 5. Jänner, jeweils um 20 Uhr, im Göstlinger PfarrKulturHaus.