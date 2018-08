Extrem: Finale ging am Samstag bei über 30 Grad in Lassing über die Bühne.

Brütende Hitze, ein Hang mit 50 Prozent Steigung und die Aufgabe, so schnell wie möglich in voller Montur eine 50 Meter lange Schlauchleitung zu verlegen. Das ist der Löschangriff Alpinstil, dessen Cupfinale am Samstag in Lassing stattfand.

Dieser Cup mit Austragungsorten in Windhag (26. Mai), dem steirischen Lassing (28. Juli) und dem niederösterreichischen Lassing (4. August) fand heuer das erste Mal statt und erfreute sich enormer Beliebtheit.

Insgesamt 35 Bewerbsgruppen aus fünf Bundesländern und der Schweiz mit insgesamt 315 Feuerwehrfrauen und -männern nahmen an den drei Bewerben teil. Beim Finale am Samstag waren 20 Trupps dabei. Dabei krönte sich die Freiwillige Feuerwehr Wang mit Thomas Prammer, Gerhard Kößl, Tobias Pramreiter, Tobias Kößl, Dietmar Schaufler, Markus Öllinger, Matthias Seifert, Manuel Zellhofer, Gerald Schoder, Josef Luger und Andreas Bayerl mit 1.310,20 Punkten zum Bergkönig des Löschangriff Alpinstil Cup 2018.

Auf Platz zwei landete mit nur 1,48 Punkten Rückstand die FF Ertl, die sich am Samstag in Lassing mit neuem Streckenrekord von 49,49 Sekunden und null Fehlerpunkten den Tagessieg vor der FF Wang und der FF Ollersbach geholt hatte. Der dritte Platz in der Cup-Gesamtwertung ging an die heimische FF Lassing. Die FF Scheibbs landete in der Cupwertung auf dem fünften Platz.

Verletzungspech für die führenden Windhager

Für die FF-Windhag, Führender in der Wertung nach zwei Bewerben, endete der Bewerbstag mit einer Verletzung des Angriffstruppmanns, somit war der Cupsieg außer Reichweite – am Ende gab es Platz sieben. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Denn bereits am Samstag wurde fixiert, dass es auch 2019 wieder den Löschangriff Alpinstil Cup mit Bewerben in Windhag, Lassing (Steiermarkt) und Lassing (Göstling) geben wird.