Zur Jahreshauptversammlung in Göstling trafen sich Obmänner, Funktionäre und Mitglieder von 18 Musikkapellen aus dem Bezirk Scheibbs. Die BAG Scheibbs, die als Servicestelle für die Mitgliedervereine mit über 1.000 Musikanten dient, konnte wieder eine äußerst positive Bilanz ziehen.

So wirkten die Musikkapellen bei 674 Veranstaltungen mit und hielten 940 Musikproben ab. Bezirkskapellmeister Andreas Prüller berichtete über ein erfolgreiches Jahr 2018, in dem 16 Kapellen bei Konzertbewertungen mit hervorragenden Leistungen angetreten sind.

BAG Scheibbs Offizielle Fahnenübergabe: Der Musikverein Göstling übergab die BAG-Fahne an das Blasmusikorchester Gresten. Dort wird in diesem Jahr die Marschmusikbewertung stattfinden.

Die Bezirksjugendreferenten Irene Kraus und Siegfried Rabl stellten den Kammermusikwettbewerb in Göstling und das BLAMUCamp auf der Burgarena Reinsberg in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Auf ein großartiges Musikfest mit Marschmusikbewertung in Göstling wurde ebenfalls Rückschau gehalten.

Umrahmt wurde die Versammlung stilgerecht von einem Ensemble des Musikvereines Göstling.