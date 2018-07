Die Bauarbeiten rund um den Tennisplatz in Göstling sind abgeschlossen. Der neue Padelplatz bietet für Mitglieder und Gäste nun eine neue Spielart des Tennis. Klaus Blaimauer, Obmann des örtlichen Tennisclubs, zeigt sich gegenüber der NÖN erfreut: „Damit bieten wir für Interessierte nun neben dem normalen Tennis ein komplett neues Spiel. Wir freuen uns, dass wir den Platz so schnell fertig bekommen konnten. Ein besonderer Dank gilt der Baufirma Gei-schläger, die als Hauptsponser für dieses Projekt fungierte.“

Beim Padeln spielt man auf einem Feld von etwa 1/3 der Größe eines normalen Tennisfeldes. Dabei werden auch die Banden ins Spiel mit einbezogen. Die Schläger sind, anders als beim Tennis, komplett ausgefüllt.

"In Österreich sind wir jetzt erst die achte Destination, wo man einen Padelplatz vorfindet."Klaus Blaimauer

Der neue Platz hat insgesamt 45.000 Euro gekostet, rund 20.000 Euro wurden durch Eigenfinanzierungen des Clubs bereitgestellt. Der Rest wurde von der Firma Geischläger und weiteren Sponsoren übernommen.

„Padeln“ kommt ursprünglich aus dem südamerikanischen Raum. Über die iberische Halbinsel ist der Trendsport, der doch etwas anders ist als das normale Tennis, in den europäischen Raum gelangt. In den letzten Jahren erfreut er sich auch in Österreich immer größerer Beliebtheit. „Ich persönlich kenne den Sport schon seit 2014. Als wir dann mit ein paar Mitgliedern in Portugal auf Urlaub waren stießen wir als Gruppe das erste Mal auf’s Padeln. Wir waren uns sofort einig: so etwas brauchen wir bei unserem Tennisplatz auch. Wir sind stolz das jetzt verwirklicht zu haben. In Österreich sind wir jetzt erst die achte Destination, wo man einen Padelplatz vorfindet.“

Die Gebühr für den Padelplatz, der dank Flutlicht sogar bis 22:00 Uhr bespielbar ist, beträgt für Mitglieder pro Jahr 60 €. Interessierte Gäste und Hobbysportler können ihn gegen eine Gebühr von 16 € ebenfalls ausprobieren. Offizielle Eröffnung des Platzes ist im Zuge eines Fests ab 28. Juli. Mit dabei ist auch Österreichs Padelelite rund um Profisportler Christoph Krenn (Namensgleichheit mit Göstlings Skistar Krenn).