Perfekte Bedingungen herrschen seit dem Wochenende am Hochkar. 70 cm am Berg und 50cm im Tal garantieren auch für die zweite Woche der Weihnachtsferien sehr gute Pistenbedingungen. Und das Beste: Alle Wintersportfreunde können sich auf viele Sonnenstunden freuen. „Die Pisten sind in einem Top-Zustand. Wir können täglich unser Pistenangebot erweitern und freuen uns auf eine sonnige, zweite Ferienwoche“, sagt Andreas Buder, Prokurist der Hochkar Bergbahnen und Geschäftsführer der Ötscherlifte.

Am Sonntag waren am Hochkar sechs der acht Liftanlagen in Betrieb, in Lackenhof am Ötscher vier von acht Anlagen. Hier sind der Vierersessellift Eibenkogl sowie die beiden Zauberteppiche im Kinderland geöffnet. Zusätzlich bringt der Doppelsessellift Großer Ötscher Fußgänger zum Ötscherschutzhaus.

Für Anfänger und Wiedereinsteiger

"Der Ötscher ist derzeit das perfekte Skigebiet für Kinder, Anfänger oder Einsteiger - und das zu ermäßigten Tarifen. Aktuell kostet die Tageskarte für Erwachsene nur 20 Euro", sagt Andreas Buder

Die ersten Loipen gespurt

Seit dem Wochenende geöffnet haben auch die Turmkogel-Lifte in Puchenstuben (Florkogel und Zauberteppich). Auch die ersten Langlaufloipen sind so wie in Hochreith (Göstling) und Lackenhof bereits gespurt.