„Alles Eule“ hieß es am Freitag in der Mittelschule in Göstling. Denn nach intensiver Vorbereitung im Unterricht war am Freitagvormittag ein Projekttag angesagt.

In Zusammenarbeit mit der Biologin Ingrid Kohl vom Wildnisgebiet Dürrenstein war Jonathan Haw, Gründer von EcoSolution.co.za und owlproject.org, in der Schule zu Gast. Dabei tauschten sich die Schüler in Skype-Interviews mit Kindern aus Südafrika über Eulen aus. Mit Begeisterung sezierten sie Eulengewölle, die von der Eulen- und Greifvogelstation OAW Linz für das Projekt zur Verfügung gestellt wurden.