Neues Buch von Krimiautor Helmut Scharner: Das Morden geht weiter

Helmut Scharner kann es einfach nicht lassen. Das Krimischreiben ist die große Leidenschaft des gebürtigen Ybbsitzers, der als Sales Manager für den größten österreichischen Stahlkonzern tätig ist. Mittlerweile hat der Mostviertler acht Bücher veröffentlicht und nun liegt der bereits fünfte Band mit dem Titel „Mostviertler Grafen“ vor, indem Major Brandner ermittelt. Diesmal an der Eisenstraße.

Toter Mann wird im Wasser entdeckt

Denn beim Schautriften im Mendlingtal wird ein toter Mann im Wasser entdeckt. Sein Körper ist von Baumstämmen zermalmt worden, doch die Todesursache ist eine andere: Er wurde mit einem geschmiedeten Nagel erstochen! Schnell wird der Tote als „Schmiedepapst“ Gottfried Lugbauer identifiziert …

Nach wie vor findet es der 47-jährige Autor, der beruflich wie privat viel um die Welt reist, spannend, im Mostviertel morden zu lassen. „Ja, in meiner Heimat fiktive Kriminalfälle anzusiedeln und dabei bekannte Schauplätze in der Region in die Handlung einzubinden, finde ich aufregend“, berichtet Helmut Scharner. Warum hat er diesmal die Eisenstraße als Tatort gewählt? „Da ich selbst aus Ybbsitz stamme, wo die Eisenstraße und insbesondere das Schmieden seit Langem hochgehalten werden, war schnell klar, dass sich der Krimi um die Eisenstraße drehen wird“, so Helmut Scharner.

Am liebsten schreibt Helmut Scharner abends zwischen neun und zehn Uhr. „Meine Frau hat mich von Anfang an sehr unterstützt und sogar zum Schreiben gebracht und sie freut sich über die Erfolge. Mit meiner Tochter erfinde ich gemeinsam für sie altersgerechte Geschichten, insofern hat auch sie ein Verständnis dafür, was ich da mache und warum diese Krimis noch nicht für sie geeignet sind. Sie freut sich dann auch immer ganz besonders, wenn sie von mir Bücher in den Buchhandlungen entdeckt.“

Hat Scharner schon den nächsten Krimi in Arbeit? „Tatsächlich bin ich mitten im Schreiben von Brandners sechstem Fall. Allzu viel will ich noch nicht verraten, außer dass die Handlung im Bezirk Melk ihren Ausgangspunkt haben wird und das Buch voraussichtlich im Februar 2024 erscheint.“

