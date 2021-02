„Natürlich verfolge ich die Weltcuprennen oder die WM, so gut es geht, am TV oder via Livestream. Aber oft eben nur ein wenig nebenbei.

Jetzt gibt es für mich einfach andere Prioritäten“, sagt die Mutter eines zweijährigen Sohnes, die mit ihrem Lebensgefährten Kurt Gaubinger seit fünf Jahren in Admont lebt und beruflich beim Kleinwindkraftanlagen-Erzeuger Blue Power tätig ist.

Übrigens: Im Homeoffice in Admont hatte sie heuer am 20. Jänner ein besonderes Erlebnis. Admont war Epizentrum eines Erdbebens. „Es war ein bizarres Gefühl, als plötzlich alles gewackelt und geklirrt hat. Zum Glück ist nichts passiert und wir sind mit dem Schrecken davongekommen“, schildert Zettel.