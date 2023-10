96 Jahre Unterschied: Besonderes „Treffen“ beim Gottesdienst

Die Einladung zur heiligen Messe mit Krankensalbung nehmen in der Pfarre Steinakirchen betagte oder kranke Menschen gerne an. Das Team der Pfarrcaritas rund um Elfriede Zeilinger organisiert diesen sehr stimmungsvollen Gottesdienst im Pfarrzentrum. Besondere Freude bereitete diesmal der wenige Monate alte Theodor Hintersteiner aus Knolling. Da seine Mama Carina Hintersteiner bei der Bewirtung der Mitfeiernden aktiv war, verbrachte er ebenfalls einige Stunden im Kreise dieser Menschen. Es gelang daher ein Schnappschuss mit der ältesten Person der Pfarre, denn Hermine Kaltenbrunner vom Haus Schlott in Pyhrafeld feierte ihren 96. Geburtstag. Theodor verschlief aber die Gratulation.