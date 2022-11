Grandioses Konzert-Comeback

Unter der Leitung von Judith McGregor und Konzertmeister Johannes Eckel bot der 50-köpfige Klangkörper eine eindrucksvolle Leistung. Am Programm standen die Ouvertüre der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“, das Concertino für Flöte und Orchester von Parashkev Todorov Hadjiev und Franz Schuberts Sinfonie „Die Unvollendete“. Herausragend dabei war auch der Auftritt der in Bulgarien geborenen, in Österreich studierenden und mittlerweile in Luxemburg lebenden Querflötistin Maria Miteva. Das Publikum im voll besetzten Musium dankte es dem Orchester mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations.

Für den Reinsberger Vizebürgermeister Christian Vogelauer, der bei diesem Konzert neben Reinsbergs Bürgermeister Franz Faschingleitner auch zahlreiche Gäste und Ehrengäste aus der Bezirkshauptstadt mit Bürgermeister Franz Aigner, Vize Martin Luger und Stadtrat Joseph Hofmarcher an der Spitze begrüßen konnte, war es ein besonderes Konzert. Denn zum einen bildete es den Abschluss des Jahresprogramms im Musium und zum anderen war es auch sein letztes Konzert, bei dem er als Vizebürgermeister die Begrüßung vornahm. Denn mit Ende November legt er dieses Amt zurück (die NÖN berichtete). Umso herzlicher viel der Dank an „sein“ Kulturteam aus sowie den vielen Sponsoren und Privatpersonen, wie etwa Rosa und Robert Hörhann, die diese Veranstaltungen im Musium erst ermöglichen.

