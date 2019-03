Aller guten Dinge sind zwölf, so könnte der Spruch abgewandelt für das Kienberger Unternehmen Wor-thington Cylinders GmbH lauten. Denn bereits zum zwölften Mal in Folge holte der niederösterreichische Druckbehälter-Hersteller, der Teil des internationalen Worthington Industries- Konzerns ist, den ersten Platz bei „Österreichs bester Arbeitsplatz“ in der Kategorie L (250 bis 499 Mitarbeiter). Der Award wurde am vergangenen Donnerstag an 40 herausragende Unternehmen verliehen.

Damit ist Worthington der einzige österreichische Betrieb in dieser Größenklasse, der zwölf Mal hintereinander den renommierten Arbeitgeberpreis entgegennehmen konnte. Die Jury bewertete das ausgezeichnete Betriebsklima, die hohe Wertschätzung der Arbeitnehmer und Mitarbeiterkommunikation als besonders positiv.