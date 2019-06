Wenn kein musikalischer Nachwuchs da ist, muss man eben selbst dafür sorgen. Das dachte sich Ewald Pinter vermutlich 1964 bei der Gründung der Musikschule Gresten. „Als Direktor hat er nach jungen Leuten gesucht, die sich von ihm ausbilden lassen möchten. Gleich nach der Schule mit 15 Jahren haben wir unsere Instrumente in die Hand gedrückt bekommen“, erzählen Leopold Hintersteiner und Florian Wieser. Die beiden sind die einzigen Mitglieder des Blasorchesters Gresten, die schon beim Erstauftritt des Vereins dabei waren.

privat Nach der Anmeldung beim NÖ Blasmusikverband 1969 nahm das Jugendblasorchester Gresten erstmals bei einer Marschmusikbewertung teil.

Und der liegt mittlerweile 50 Jahre zurück. 1966 gab es erste Besprechungen und Ideen, ein Jugendblasorchester zu gründen, 1968 hatten die Jungmusiker ihre ersten Auftritte und 1969 erfolgte die offizielle Anmeldung beim Niederösterreichischen Blasmusikverband. „Die Instrumente hat Pinter um 10.000 Euro von der Wiener E-Werkskapelle gebraucht eingekauft“, erzählt Florian Wieser.

Vom Kleinstorchester zur großen Kapelle

Von damals 11 Musikern stieg die Anzahl der Mitglieder schnell an. „Anfangs haben wir in kleinen Gruppen gespielt, zum Beispiel bei Festen im Kindergarten“, erinnert sich Leopold Hintersteiner. Geprobt wurde erst im Büchereizimmer vom Rathaus oder in der Umkleidekabine vom Sportplatz. 1970 bekamen sie ihre eigene Vereinstracht, 1972 stellten sie bereits eine komplette Kapelle.

Und irgendwann, als dann nicht mehr nur Jungmusiker mitspielten, verwandelte sich das Jugendblasorchester ins Blasorchester Gresten – meistens mit rund 50 aktiven Musikanten. Und die hat das Orchester auch heute noch. Geprobt wird seit 2002 in einem eigenen Proberaum im Feuerwehr-Depot. „Die Kameradschaft in unserer Kapelle wird sehr großgeschrieben. Das muss man schon sagen. Unser jetziger Kapellmeister ist ebenfalls sehr engagiert, was die Nachwuchsarbeit betrifft“, betont Wieser, der zwar ursprünglich Flügelhorn gelernt hatte, jetzt aber die Tuba im Orchester spielt.

„Je nachdem, wo Familie und Freunde sind, entscheiden die Jungmusiker, in welcher Kapelle sie spielen.“Gründungsmitglieder Leopold Hintersteiner & Florian Wieser

Aber: Nachwuchsmusiker bildet auch die Ortskapelle Gresten aus. „Mit den Mitgliedern haben sie uns schon überholt, aber da gibt es keine Gehässigkeiten. Da sind wir sehr kollegial“, sagt Hintersteiner. Eine Zusammenlegung war auch noch nie Thema. „Je nachdem, wo Familie und Freunde mitwirken, entscheiden sich die jüngeren Musiker, in welcher Kapelle sie spielen“, meinen die beiden Gründungsmitglieder (beide 68 Jahre alt).

Anna Faltner 1970 wurden die Jungmusiker für ihre Auftritte mit einer eigenen Tracht ausgestattet.

Am ersten Juli-Wochenende steht aber das Blasorchester im Fokus – nämlich als Veranstalter des Bezirksmusikfestes mit Marschmusikbewertung am 6. und 7. Juli. Am 6. Juli geht es ab 14 Uhr mit dem Einmarsch der Kapellen zum Festgelände los. Es folgt ein Festakt mit Gemeinschaftskonzert. Anschließend findet die Marschmusikbewertung im Ort statt. Am 7. Juli startet der Tag mit einem Frühschoppen der Trachtenkapelle Reinsberg.