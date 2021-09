Kunden, Lieferanten sowie Vertreter der Landes- und Bundespolitik, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Nationalrat Andreas Hanger und Landtagsabgeordneter Anton Erber gaben sich am Freitag bei der Firma Welser Profile ein Stell-Dich-Ein.

Grund war die feierliche Eröffnung des neuen 4.000 Quadratmeter großen Begegnungszentrums des Unternehmens, das neben Besprechungsräumen und Veranstaltungszentrum auch ein Empfangsbereich für Kunden sein wird.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir solche Unternehmen wie dieses, das bereits in elfter Generation geführt wird, in Österreich haben.“ Sebastian Kurz

Der Festtag stand ganz unter dem Motto „Menschen begegnen: Denken und Handeln in Generationen!“. Neben hochkarätigen Vorträgen fanden Podiumsdiskussionen mit Experten aus der Wirtschaft statt. Highlights waren die Vorstellung des ersten Welser Nachhaltigkeitsberichtes und die Freigabe der ersten Etappe der Installation einer der größten PV-Anlagen niederösterreichweit auf den Hallendächern des Werksgeländes durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Beim Rundgang durch das neue Zentrum zeigte sich auch Sebastian Kurz vom Gebäude begeistert. „Ich bin fast neidig und kann der Familie Welser zu diesem neuen Begegnungszentrum nur gratulieren. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir solche Unternehmen wie dieses, das bereits in elfter Generation geführt wird, in Österreich haben“, richtete der Kanzler seine Anerkennungsworte an die Mitglieder der Unternehmerfamilie, allen voran Vorsitzender der Geschäftsführung, Thomas Welser. Dieser wiederum bedankte sich bei seinen Mitarbeitern. „Sie haben bis zur letzten Minute alles gegeben, damit diese Eröffnung heute stattfinden kann.“ Den Abschluss des Festtages bildete ein Gala-Dinner.