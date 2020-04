Vorübergehend werden diese von ihr (kontaktlos) mit Produkten versorgt. „Ich hänge sie an die Haustür oder verschicke sie per Post“, erzählt sie. Manche Probleme im dermokosmetischen Bereich versucht sie auch telefonisch oder mit Videotelefonie zu lösen.

„Die Haut ist etwas Lebendiges. Da verändert sich immer etwas. Wenn ich die Haut kenne, kann man manche Probleme so lösen. Aber der persönliche Kontakt im Studio ist durch nichts zu ersetzen“, sagt sie. Immerhin ist der regelmäßige Besuch in Rüllings Kosmetikstudio für viele Kunden ein wichtiges Pflegeritual. Daher steht sie auch in Coronazeiten in engem Kontakt mit ihnen. „Ich habe vorerst alle Termine abgesagt. Sobald ich aufsperren kann, soll ich sofort Bescheid geben – haben mir meine Kunden gesagt“, ist die Spezialistin dankbar für ihre treue Kundschaft.

Wann das passiert, steht allerdings noch nicht fest. Für eine mögliche Öffnung bereitet sich Rülling – zusätzlich zu den ohnehin schon sehr hohen Hygiene-Standards in der apparativen Kosmetik (Gesichtspflege) – jedenfalls schon vor.„Die Gesundheit geht natürlich vor. Aber irgendwann muss dieser Schritt getan werden. Ich freue mich sehr, meine Kunden wieder persönlich zu behandeln.“ -af-