Drei Tage lang hatten sich die „Aguas“ im Juni dieses Jahres im Tonstudio verschanzt. Keine Instrumente, keine Hilfsmittel. Stimmen pur. A Capella. Was der in Gresten und Umland entstandene und mittlerweile nach Wien weitergezogene Chor für die Nachwelt festgehalten hat, hört auf den Namen „Facetten“. Präsentiert wird der neue Tonträger am kommenden Samstag, 6. Oktober, in der Kulturschmiede. Beginn ist um 20 Uhr.

„Unsere letzte CD haben wir vor fünf Jahren mit großer ins-trumentaler Unterstützung aufgenommen. Diesmal wollten wir uns einfach nur auf die Stimmen konzentrieren“, erklärt Veronika Mauler. Sie hatte die Geschicke des Chors lange Jahre geleitet, zog sich vor einiger aber in die zweite Reihe zurück. Herausgekommen ist jedenfalls eine „bunte Mischung“, die unterschiedlichste Anforderungen an die Mitglieder stellt. Mauler: „Manchmal poppig, manchmal klassisch.“

Unterstützt wurde Agua Voigas von der Volkskultur Niederösterreich. Erhältlich ist die neue CD für 18 Euro, am Premierenabend für 16 Euro. Der Eintritt von sechs Euro wird vom Kaufpreis abgezogen. Karten gibt‘s bei Chormitgliedern, der Trafik Pointner und der Grestner Raika.