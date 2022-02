Corona-Fall zwingt Bäckerei zur Schließung

Das Corona-Virus legt derzeit in Gresten die Bäckerei "Siegis Bäckground" lahm. Inhaber Siegi Hackl musste aufgrund eines Corona-Falls in der Familie in Quarantäne.

"Ohne den Chef geht es halt nicht", meint der Bäckermeister im NÖN-Gespräch und so bleibt sein Geschäft erstmals bis Anfang kommender Woche geschlossen. "Ich hoffe, dass ich jetzt nicht selbst positiv werde, und wir ab Montag oder Dienstag wieder für unsere Kunden aufsperren können."

Bis dahin heißt es aber für den Familienvater die Füße stillhalten. "Jetzt sind halt mal ein paar Tage Familytime angesagt", meint der Bäcker.

