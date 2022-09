Ehrungen für Gemeindebürger: „Ihr seid wahre Vorbilder!“

Vollbild

Über zwei der höchsten Auszeichnungen in Form der silbernen und goldenen Ehrennadel durften sich Andreas Dienstbier (Gemeinderat und Schulausschuss-Obmann) und Johann Grabner (Jagdhornbläser) freuen. Die Gemeinderätinnen Stefanie Mauler und Theresa Pichler überreichten mit Bürgermeister Harald Gnadenberger (rechts) die Sport- und Kulturmedaille in Gold an die langjährigen Vereins- und Vorstandsmitglieder Franz Beer (Naturfreunde) und Rudolf Prüller (SKG Welser Profile). Mit Ehrenzeichen in Silber und Gold bedankten sich ÖVP-Fraktionsführer Markus Weinmesser, Vizebürgermeister Johannes Buchebner und Bürgermeister Harald Gnadenberger bei FF-Kommandant Herbert Leichtfried, Johann Ebner und Gemeinderätin Roswitha Kraml für ihr unermüdliches Engagement. Strahlten mit ihren silbernen Sportmedaillen um die Wette: Obmann des Fußballvereins Johann Wolmersdorfer und die Mitglieder der Naturfreunde Ingrid Hürner, Gabriele und Gerhard Pechhacker sowie Margit Bittermann.

