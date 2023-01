Prestige-Projekt: Welser-Technik für PV-Anlage am Wasser

Die größte Floating-PV-Anlage Mitteleuropas wird seit Oktober in Grafenwörth errichtet. Die eingesetzte Rahmenstruktur aus Stahl kommt von Welser Profile.

Mit einer Größe von 24 Fußballfeldern soll sie 24,2 MWp Nennleistung bringen und damit 7.500 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Dabei werden die PV-Anlagen auf kleinen Booten befestigt und eine brachliegende Fläche kann so genutzt werden. An solch einem Prestigeprojekt im eigenen Land beteiligt zu sein, freut Geschäftsführer Thomas Welser besonders: „Floating-PV-Anlagen sind relativ neu am Markt, trotzdem haben wir in den letzten zwei Jahren schon Anlagen mit einer Systemleistung von mehr als 200 MWp mit unseren Profilen versorgt und dadurch viel Erfahrung gesammelt. Die Tatsache, dass die Profile im Wasser schwimmen, stellt natürlich hohe Ansprüche vor allem an die Korrosionsbeständigkeit unserer Produkte. Wir verfügen über Werkstoffe, die auch für solche schwierigen Bedingungen optimal sind und haben das Know-how, diese speziellen Güter präzise umzuformen.“

22 Millionen sind für das Projekt veranschlagt, das von ECOwind und der EVN errichtet wird. Weitere Investitionen in Niederösterreich sind geplant.

