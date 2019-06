Für alle Kinder, Schüler und Junggebliebenen starten Markt- und Landgemeinde gemeinsam im Rahmen des Pfarrfestes am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr, im Pfarrgarten ihr diesjähriges „Ferienprogramm“. Die Fäden für immerhin 24 Veranstaltungen laufen bei Gemeinderätin Gabriele Langsenlehner zusammen.

Highlights im Juli sind etwa: „Spiele rund und auf dem Pferd“ mit Michaela Russwurm am Gaminger Vorderberg (1. Juli), „Eine Nacht im Feuerwehrhaus“ der FF Gresten-Markt (11. und 12. Juli), „Bauernhoferlebnis“ am Gaminger Vorderberg (15. Juli), Kinder Business Week mit Gabriele Langsenlehner im WIFI St. Pölten (16. Juli), „Spiele und Spaß am Rücken der Pferde“ im Reitstall Kroißbach mit Ulrike Wieser (17. Juli), „Wandern über Stock und Stein“ (18. Juli, 8 Uhr, Rathaus), „Seilbrücke über die Erlauf“ mit dem Alpenverein (26. Juli) oder „Mit Pfeil und Bogen Natur erkunden“ der Bogenschützen in der Durlmühle mit Andreas Kreillechner (27. Juli).

Im August warten weitere tolle Angebote wie Spiel und Spaß am Tennisplatz (19. August) oder Musikinstrumente ausprobieren (22. August) oder ein Tag am Hundeabrichteplatz (23. August) auf die jüngsten Grestner.