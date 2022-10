Kinder- und Jugendnetzwerk: Wichtiger Austausch über Pandemie-Themen

Einmal im Jahr lädt das Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel zur Tagung. Heuer standen dabei insbesondere Themen im Vordergrund, die sich aus den Folgen der Pandemie für die Welt der Kinder und Jugendlichen ergeben.

Das Netzwerk verfolgt damit ein wichtiges Ziel: Institutionen und Niedergelassene in freier Praxis sollen in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, welche mit physischen, psychischen, psycho-sozialen und sozialen Schwierigkeiten kämpfen, intensiv vernetzt werden. Jene Vernetzung kann in weiterer Folge eine passgenaue, qualitätsvolle und zügige Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten im Mostviertel gewährleisten.

Schon vor den großen Herausforderungen durch die Pandemie in den letzten Jahren brauchte jedes vierte Kind in Niederösterreich aufgrund von psychosozialen oder sozialpädiatrischen Problemen – dazu zählen Angst, Essstörungen, Sucht, Depression, Autismus, Asthma, Familienprobleme – Hilfe unterschiedlicher Art und Intensität. Zur Unterstützung dieser Schwierigkeiten reicht meist nicht nur eine Berufsgruppe aus.

Vielfältige Unterstützung für die junge Generation

Häufig sind mehrere Fachkräfte aus Bereichen wie Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ergotherapie, Sozialarbeit, Hebammen, mobile Frühförderung, Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, betreutes Wohnen und Ambulatorien sowie Kliniken erforderlich, um hilfsbedürftigen Kindern die richtige Hilfe bei ihren Problemen zu bieten.

Um eben diese Fachleute untereinander zu verbinden, gibt es Kinder- und Jugendnetzwerke. Professionelle Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Bereichen treffen sich, tauschen sich aus und berichten einander von ihren eigenen Leistungen und Angeboten. Das fördert die Zusammenarbeit und hilft bei der individuellen Unterstützung.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.