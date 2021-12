Klaus Eckel ist 2022 Kultur-Highlight

Das Programm für den Kultursommer 2022 in Gresten steht fest: Nach Kabarett-Größen wie Alex Kristan und Gery Seidl sorgt im kommenden Jahr Klaus Eckel in Gresten für einen vergnüglichen, unterhaltsamen Abend. „Somit kann die Marktgemeinde Gresten wieder einen weiteren Top-Kabarettisten im Sommer begrüßen“, informiert Reinhold Kefer.

Eckel ist einer der namhaftesten österreichischen Künstler in diesem Genre. Er wird am Dienstag, 14. Juni 2022, in der Stocksporthalle auf der Bühne stehen. Aufgrund der Pandemie-Erfahrungen der letzten beiden Jahre werden Kartenwünsche vorerst nur vorgemerkt. Vorbestellungen können ab sofort am Gemeindeamt bekannt gegeben werden.

„Wer die Kabarettkarten als Geschenk für Weihnachten benötigt, kann das vorerst in Form eines Kulturgutscheines tun“, meint Kefer. Das Motto „Gresten is(s)t Kultur“ gilt an diesem Abend natürlich auch, wenn die Veranstaltung in der Stocksporthalle abgehalten wird. So bieten die örtlichen Gastronomiebetriebe ein umfangreiches Speisenangebot vor der Veranstaltung, bei der die Lachmuskeln sicherlich besonders strapaziert werden.