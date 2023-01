Harmonika-Seminar: Volksmusik gehört in die Wirtsstuben

Werbung

Als ob es die Corona-Pandemie nie gegeben hätte, fanden sich am Dreikönigstag 2023 wieder überraschend viele Musikschüler in spe oder Fortgeschrittene beim Karl-Wirt in Unterhörhag ein, um sich zum 27. Harmonikaseminar „einschreiben“ zu lassen.

In Anlehnung an den Schulbeginn legten die Mitbegründer Sepp Ritzinger und Luftwirt Hermann Scheiblauer, später „Karl-Wirt“ Pöchhacker, Wert darauf, dass bei diesem Winterlehrgang alles seine Ordnung hat. Ihre Überzeugung, dass die Volksmusik wieder in die Wirtshausstuben gehört, fiel auf fruchtbaren Boden. So meldete sich zu Beginn der 90er-Jahre auch der Jungmusiker Bertl Eppensteiner beim „Luftwirt“ zu einem der ersten Harmonikakurse an – und wurde bald zum „Motor“ einer Idee, der sich inzwischen viele angeschlossen haben.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.