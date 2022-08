Traum vom Eigenheim: Kosten steigen immens

NÖN: Sind wegen Corona die Aufträge im Hausbau weniger geworden?

Thomas Schaupp: Aufgrund von Corona ist die Auftragslage im Sektor Bauplanung keineswegs schlechter geworden, obwohl deswegen die Baukosten erheblich gestiegen sind.

Wie wird der zukünftige Wohnbau aussehen?

Schaupp: In Zukunft werden sich viele Jungfamilien das Hausbauen in der gewohnten Größenordnung nicht mehr leisten können. Es wird allgemein stärker in Richtung verdichtete Bauweise, also Reihen- und Doppelhäuser, oder ein Um- und Zubau beim Elternhaus gehen. Die Anzahl der Projekte werden dadurch nicht wesentlich weniger, weil der Hauswunsch weiterhin besteht, aber das Bauvolumen insgesamt wird vermutlich deutlich zurückgehen. Jedenfalls ist dieser Strategiewechsel im Bezug auf Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima von Vorteil, wovon wir schlussendlich alle profitieren!