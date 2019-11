Stufe B:

Musikverein Hollenstein an der Ybbs (89,92 Punkte)

Stadtkapelle Wieselburg an der Erlauf (89,50 Punkte)

Musikverein St. Georgen an der Leys (91,33 Punkte)

BMV Steinakirchen am Forst (91,33 Punkte)

Stadtkapelle Scheibbs (90,33)

St. Anton/Jeßnitz (90,33 Punkte)

Musikverein Lunz am See (89,33)

Blasorchester Gresten (93,33)

MV Oberndorf an der Melk (92,25 Punkte)

MK Lackenhof/ Ötscher (92,08)

Werkskapelle Busatis (91,17)

Musikverein Purgstall (93,25)

MV Göstling an der Ybbs (90,50)

Stufe C:

Musikverein Ortskapelle Gresten (92,50 Punkte)

Werksmusikkapelle Böhlerwerk (90,58 Punkte)

Musikverein Gaming (93,75)

Musikverein Randegg (91,50)