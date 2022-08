Rinderzuchtverein: „Ihr haltet unsere Gegend lebendig“

Werbung

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause trafen sich Züchter und Jungzüchter aus dem Ötscherland vergangenen Donnerstag zur Generalversammlung am Hof von Familie Görlitzer.

Im Rahmen dieses Zusammenkommens informierten sich 130 Rinderzüchter bei einem gemütlichen Stallabend aus erster Hand über Aktuelles aus der Zucht. „Gut, dass es so viele Leute gibt, die sich darum kümmern, dass unsere Gegend lebendig bleibt“, lobt Franz Rafetzeder von der Landwirtschaftskammer die zahlreichen anwesenden Rinderzüchter.

Die Rinderhaltung- und Zucht hat vor allem im Grünlandgebiet einen hohen Stellenwert. So wird die Landschaft offengehalten und Weiden und Almen gepflegt.

Neuwahlen brachten Änderungen im Vorstand

Auch Neuwahlen für den Vorstand standen an diesem Abend auf dem Programm. „Es ist an der Zeit, dass die Führung in neue Hände gerät“, waren sich Obmann Peter Daurer und Obmann Stellvertreter Rudolf Prosini einig, die seit 16 Jahren für den Verein tätig waren. Den Platz als Obmann übernimmt künftig Josef Görlitzer und als Obmann Stellvertreter wurde Wolfgang Lackmaier einstimmig gewählt. Zum Abschied der beiden langjährigen Vorstandsmitglieder wurden Geschenke überreicht, Danksagungen ausgesprochen und in Erinnerungen geschwelgt. „Es war immer eine schöne Zeit und ich wünsche der neuen Führung alles Gute“, zeigt sich Rudolf Prosini zuversichtlich für die Zukunft des Vereins.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden ebenso Josef Wagner (Mitglied seit 1998) und Erich Wurm (Mitglied seit 2002). Damit bleibt im Vorstand noch ein Platz für einen Rinderzüchter frei. „Es würde uns freuen, wenn auch Jüngere einen Schritt in den Vorstand wagen“, betont Franz Rafetzeder.

Eine Änderung gab es auch bei den Kassaprüfern: Während Norbert Russwurm nach wie vor die Stellung hält, übernimmt Peter Grasberger jun. anstatt seines Vaters die Position im Vorstand. Die Rolle des Kassiers und der Schriftführerin bleibt weiterhin in den Händen von Reinhard Bachler und Julia Pflügl.

Auf die Neuwahlen folgten Fachreferate als nächster Programmpunkt. Über Zucht und Vermarktung sowie aktuelle Zahlen und Serviceleistungen des Landeskontrollverbandes informierten dabei Zuchtleiter Ernst Grabner und Oberkontrollassistent Wolfgang Wieser.

Danach wurde das Mikrofon an den neuen Obmann Josef Görlitzer übergeben, der den anwesenden Züchtern seinen Familienbetrieb vorstellte, welchen er 1992 von seiner Mutter übernahm. Nach einer Rinderpräsentation unter der Leitung von Jungzüchterclub- Mostviertel-Obfrau Sandra Grabner führte Josef Görlitzer durch den Milchviehstall.

„Die Kühe werden aufgrund der top Betreuung durch die Landwirte und des gebotenen Kuhkomforts immer älter“, zeigt sich Zuchtleiter Ernst Grabner zufrieden.

Zum Abschluss wurden also züchterische Leistungen gewürdigt und neun Ehrungen an Familien übergeben, deren Kühe über 100.000 Liter Lebensleistung erreicht haben.

