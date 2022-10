Robert Plank: 100 Mal den Goganz hinauf und hinunter

Vergangenen Mittwoch hat der Grestner Robert Plank ein großes Ziel erreicht: Er bestieg heuer bereits 100. Mal den 743 Meter hohen Goganz.

Gesteckt als Training für eine Großglockner-Besteigung im Sommer, hat er den Grestner Hausberg als Trainingsberg auserwählt. „Im Scherz hab ich dann mal zu meinen Kollegen gesagt, den will ich in diesem Jahr auf jeden Fall 100 Mal raufmarschieren. Die konnten es am Anfang gar nicht glauben und haben mich für verrückt gehalten“, erzählt Plank.

Doch was sich der langjährige begeisterte Kletterer und Bergsteiger einmal vorgenommen hat, das zieht er auch durch. Jede Woche zwei, dreimal hat der 41-Jährige den 350 Höhenmeter-Marsch von seinem Zuhause hinauf auf den Berg auf sich genommen. Da er beruflich im Außendienst beschäftigt ist, hat er seine Touren überwiegend am Abend absolviert. „Meine Familie musste da schon viel Verständnis aufbringen.“

Doch das Training und die Willenstärke haben sich ausgezahlt, wie sich bei der Besteigung des Großglockners im August bestätigte. „Es war einfach ein perfekter Tag, alles hat gepasst, die Sicht war klar und es war an diesem Tag windstill“. Auch mit seiner Drohne hat Plank diese Augenblicke festgehalten und teilte sie auf seinem Instagram-Account @dronephotoproject mit seinen Followern.

Ohne Bergsteigen geht für den Grestner überhaupt nicht, wie er nach seiner Challenge betont: „Ich möchte auf jeden Fall heuer noch einige Male meinen Hausberg erklimmen, diesmal gemeinsam mit meiner Frau.“ Und auch andere Berge hat er als seine neuen Ziele bereits auserkoren.

