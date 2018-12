Mit Zahnschmerzen fuhr Melanie Weinmesser im Juli ins Landesklinikum St. Pölten. Die Diagnose: Alle vier Weisheitszähne müssen entfernt werden. Weil die Grestnerin allergisch gegen das Narkosemittel der örtlichen Betäubung reagiert, entschied sich der behandelnde Arzt dafür, die Operation unter Vollnarkose durchzuführen. Ein Termin für 30. November wurde vereinbart. Zur OP kam es aber nicht.

„Nach langem Warten wurde meiner Frau um 12.30 Uhr mitgeteilt, dass die OP nicht stattfindet, da der Anästhesiearzt sich entschlossen hat, sein Wochenende früher anzutreten“, schildert er die Situation. Die OP wurde von Freitag auf Montag verschoben. Darauf verzichtete Familie Weinmesser. „Meine Frau will niemals mehr in diese Abteilung zurück, da das Vertrauen in die Ärzte weg ist“, betont ihr Gatte.

„Unplanbare Notfalleingriffe können zu Terminverschiebungen für andere Patienten führen.“Thomas Wallner, Kaufmännische Direktion

Da Markus Weinmesser aus beruflichen Gründen unter der Woche in den Niederlanden ist und drei Kinder zwischen vier und neun Jahren zu betreuen sind, erforderte der Eingriff intensive Vorbereitung und Organisation. Umso mehr fühlte sich die Familie vor den Kopf gestoßen, als die Zahn-Operation am 30. November abgesagt wurde. „Dass meine Gattin bereits am Tag davor dort sein musste, verstehen wir bis heute nicht. Bis zu ihrer Entlassung am 30. November wurde nämlich nichts gemacht, außer eine Infusionsnadel gesetzt“, ärgert sich Weinmesser. Für seine Familie sei dieses Szenario unzumutbar.

Versöhnlich zeigt sich dafür das Spital: „Wir bedauern es sehr, dass wir die Erwartungen an das Universitätsklinikum nicht erfüllt haben und möchten uns deshalb entschuldigen.“ Die Gebührenrechnung wurde storniert.

Dass aber nicht nur ein Anästhesiearzt schuld an der Verschiebung sei, will das Universitätsklinikum klarstellen: „Um eine Operation durchzuführen bedarf es dem Zusammenwirken einer Vielzahl von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen und Abteilungen, sodass es nicht nur an einer einzelnen Person liegt, die über die Durchführung eines Eingriffs entscheidet.“ Eine Garantie für die Einhaltung von Operationsterminen gebe es ohnehin nicht: „Der Operationsplan ist sehr ausgelastet, weshalb unplanbare Notfalleingriffe zu Terminverschiebungen für andere Patienten führen können.“