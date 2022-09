Welser Profile: Umsatzplus um mehr als 200 Millionen Euro

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Schon in den Jahren 2017 bis 2020 übertraf das Mostviertler Familienunternehmen die Halbe-Milliarden-Umsatzschallmauer. 2021 freut sich der Spezialprofilehersteller aber gleich über eine Steigerung von mehr als 200 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. 789 Millionen Euro hat die Welser Profile Unternehmensgruppe 2021 an Produktionserlösen eingefahren – das ist für den Global Player aus Gresten/Ybbsitz eine neue Dimension und ein großer Erfolg.

Die Gründe für diese Umsatzsteigerung sind vielfältig: Trotz der aktuellen Krise rund um Corona, instabile Versorgungsketten, steigende Energiepreise, Krieg in der Ukraine und andere Herausforderungen konnte Welser Profile seine Mitarbeiterzahl und den Geschäftsgang einigermaßen stabil halten.

„Es gibt Industrien, die boomen, und es gibt zuverlässige, langjährige Partnerschaften, die uns nicht hängen lassen. Das ist uns definitiv zugutegekommen“

Geschäftsführer Thomas Welser

Geschäftsführer Thomas Welser hält sich nicht mit Lob an dem mittlerweile über 2.300 Menschen starken Team gegenüber zurück: „Egal wo auch immer die Engpässe oder Auftragsänderungen aufgetreten sind, konnten wir mit hoher Flexibilität, Zusatzschichten und vor allem einem starken Miteinander entgegenwirken: Unsere Kollegen und Kolleginnen an den Anlagen oder in der Kundenbetreuung haben alles gegeben, um das Unmögliche möglich zu machen, um unsere Kunden mit den dringend benötigten Profilen zu versorgen. Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich!“

Dass der Geschäftsverlauf in wirtschaftlich schwierigen Zeiten so hoch geblieben ist, liegt zum einen an dem guten Branchenmix und zum anderen an den guten Geschäftspartnern, sowohl auf der Kunden-, als auch auf der Lieferantenseite. „Es gibt Industrien, die boomen, und es gibt zuverlässige, langjährige Partnerschaften, die uns nicht hängen lassen. Das ist uns definitiv zugutegekommen,“ freut sich Welser. Natürlich würden auch die Vormaterialpreise eine wesentliche Rolle in den jüngsten Umsatzzahlen spielen.

Blickrichtung Zukunft: „Es geht nur gemeinsam“

Richtung Jahresende trübt sich der Blick von Thomas Welser allerdings ein wenig. Die Auftragsbücher sind zwar noch voll, aber Prognosen würden sich schwierig gestalten und seien nur sehr kurzfristig möglich: „Unser Fokus liegt darauf, krisensicher und flexibel zu bleiben. Dafür braucht es die richtige Kultur des Miteinanders und ein verlässliches Team, dem wir mit verschiedensten Maßnahmen unsere Dankbarkeit ausdrücken. Die Menschen machen sich immer mehr Sorgen, wie es insgesamt weitergeht und was die unterschiedlichen Krisen mit uns in der Gesellschaft machen. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir herausfordernde Zeiten nur gemeinsam meistern können, und das versuchen wir in unserem Unternehmen bestmöglich zu bewerkstelligen“, sagt Thomas Welser.

Dass diese Einstellung Früchte trägt, zeigen nicht nur die steigenden Umsatz- und Mitarbeiter zahlen, sondern auch die Rekordzahl von 31 neuen Lehrlingen (siehe unten). Damit durchbricht die Kopfanzahl an Lehrlingen am Standort Österreich erstmals die 100er-Schallmauer, nämlich genau 109 Lehrlinge.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.