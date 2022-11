Welser Profile gewinnt NÖN-Leopold in Kategorie Wirtschaft

Seit elf Generationen verarbeitet die Familie Welser Stahl. Die Wurzeln des Unternehmens finden sich bereits 1664 im „Haus in der Au“, unweit des heutigen Welser Technologiezentrums in Ybbsitz. Dort begann alles mit einer Pfannenschmiede.

Heute ist Welser Profile ein „Big Player“ am Weltmarkt. In den fünf Produktionsstätten (Gresten, Ybbsitz, Bönen/D und zwei Werke in Ohio/USA) sind aktuell über 2.350 Mitarbeiter beschäftigt, mehr als 1.250 davon in Österreich. Produziert werden genau auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmte Profilquerschnitte, die aus dem „normalen Leben“ genauso wie aus der Industrie und Technik nicht mehr wegzudenken sind. 2021 war das bisher erfolgreichste Jahr von Welser Profile mit einem Rekordumsatz von 789 Millionen Euro. Das diesjährige Geschäftsjahr sollte ähnlich erfolgreich, wenn nicht sogar noch besser verlaufen. Trotz aller schwierigen Umfeldeinflüsse der vergangenen Jahre.

„Wir verdanken den Erfolg vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben gerade in den vergangenen Jahren enorme Flexibilität bewiesen, in Krisen die Chancen gesehen und diese wahrgenommen. Dazu begegnen wir unseren Kunden immer auf Augenhöhe. Das gehört zu unserer Philosophie und hat sich bisher immer bestens bewährt“, schildert Thomas Welser.

Apropos Philosophie: Seit 2018 läuft bei Welser Profile Österreich und Deutschland der Transformationsprozess „1plus“, mit dem Ziel, die Unternehmenskultur gemeinsam mit den Mitarbeiter weiterzuentwickeln. 600 Mitarbeiter aus Österreich und Deutschland gestalten diesen Prozess mit und entwickeln so das „Welser Rückgrat“. „Wir wollen begeisterte Mitarbeiter, die Mut, Pioniergeist und Entwicklungsbereitschaft beweisen. Die neue Begegnungszone in Gresten ist Teil unserer transparenten und offenen Unternehmenskultur, die von den Mitarbeitern sehr gut angenommen wird“, freut sich Thomas Welser über dieses Engagement.

Zum 23. Mal vergeben Der NÖN-Leopold 2022: Bühnen, Boards und viel Courage

Dass neue Wege nach innen auch nach außen ihre Wirkung zeigen, sieht Thomas Welser am Lehrlingssektor. „Wir haben heuer 30 Lehrlinge gesucht und 30 gefunden. Drei haben sich dann noch nachher gemeldet und auch ihre Chance bekommen. 33 Lehrlinge – das hatten wir schon lange nicht mehr, ist aber der entscheidende Schritt, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen“, ist Welser überzeugt.

Dass der wirtschaftliche Erfolg und die offene Unternehmenskultur sich jetzt auch in dem NÖN-Leopold in der Kategorie Wirtschaft niederschlägt, ist für Thomas Welser eine „besondere Wertschätzung für unsere Arbeit und die Arbeit all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Und das noch dazu just in dem Jahr, in dem nicht nur das Unternehmen Welser 50 Jahre Standort Gresten feiert, sondern der Firmenchef selbst ebenfalls seinen 50. Geburtstag begeht.

