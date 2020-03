Welser Profile: Zwei Mitarbeiter in Quarantäne .

Vorerst Entwarnung bei den großen Firmen der Region. Gerüchte um Coronavirus-Fall bei der Firma ZKW in Wieselburg werden von der Firmenleitung klar dementiert. Bei Welser Profile mit Produktionsstandorten in Gresten und Ybbsitz hat man zwei Mitarbeiter vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt.