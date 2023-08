„Hahnfest“ des ÖKB Oberndorf war voller Erfolg

Vollbild

Sorgten für die Grillspezialitäten beim "Hahnfest", von links: Lambert Kubicek, Alois und Rosi Leitner, Maria Reißenbichler, Erika und Willi Fuchssteiner. Auch eine Abordnung des ÖKB Randegg mit Ehren-Präsidialmitglied Hermann Tod an der Spitze kam nach Oberndorf, von links: Hermann Tod, Johann Grabner, Johann Pfeiffer, Peter und Rosi Fuchsluger. Zahlreiche Abordnungen anderer Ortsgruppen besuchten das "Hahnfest" der Oberndorfer Kameraden, von links: Josef Heigl, Franz Griessenberger, Franz Wieser, Rupert Winter, Johann Pfeiffer, Franz Krummböck, Hermann Tod, Engelbert Mayer, Josef Doppler, Karl Grissenberger, NÖ ÖKB-Präsident Josef Glaser, Anton Schmidt, Johann Grabner und Oberndorfs ÖKB-Obmann Alois Fahrnberger. Genossen das Fest, von links: Alois Gruber, Regina und Hans Wachsenegger sowie Gabriele Gruber. Stießen auf ein gelungenes Fest an, von links: Bürgermeister Walter Seiberl mit Gattin Veronika, ÖKB-Obmann-Stellvertreter Ignaz Waxenegger, Gerhard und Gerti Hahn, Christian und Cornelia Lechner sowie ÖKB-Obmann Alois Fahrnbeger - im Bild mit den Kindern Stefan und Markus Lechner. Die ÖKB-Ortsgruppe Gresten war am Hahnfest unter anderem mit ihren Obmann-Stellvertreter Engelbert Mayer (4. von links) vertreten. Mit der Manker ÖKB-Ortsgruppe kam auch Josef Glaser, der geschäftsführender Präsident des Kameradschaftsbundes Niederösterreich, mit. Er ist auch Obmann vom Manker Kameradschaftsbund.

