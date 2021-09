Mostviertler Grillladys holen Silber .

Als einziges Frauenteam unter insgesamt 15 Mannschaften stellten die Mostviertler Grillladys mit Teamchefin Christa Eppensteiner (aus Wieselburg-Land) Petra Eder (Jauerling), Sonja Illich (Haag), Ingrid Müller (Asperhofen), Silvia Zulehner (Wolfpassing) und Karin Kronschachner (Weistrach) am ersten Septemberwochenende bei den Österreichischen Grillstaatsmeisterschaften in der Mehrzweckhalle in Kaindorf/Hartberger (Steiermark) ihren „Mann“.