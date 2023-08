Schulumbau Gresten: „Werden rechtzeitig fertig“

Die Tische werden gestellt, die Sessel in Position gerückt – bis zum Schulstart am kommenden Montag wird beim Großprojekt „Drei Schulen unter einem Dach“ noch fleißig gearbeitet. Nach der jüngsten Teilbegehung in der Vorwoche steht auch für den Projeksteuerer Hans Hödl fest: „Wir schaffen das und werden rechtzeitig fertig. Alles läuft nach Plan. Die Schüler der Volksschule und der Mittelschule können zum Schulbeginn wieder in die Klassenräume zurückkehren.“ Die Übersiedelung der Musikschule ist für 26. Oktober geplant.

Seit April wird hier intensiv gearbeitet. „Eine Spitzenleistung, wenn man bedenkt, dass von Ostern bis September das bestehende Gebäude adaptiert und einen 380 Quadratmeter großen Zubau erhalten hat. Das geht nur mit zuverlässigen Firmen und einer perfekten Vorbereitung“, freut sich Hödl über den zeitplanmäßigen Ablauf der Bauarbeiten.

Und so werden ab 4. September die Volksschüler ihre Plätze in den Klassenräume einnehmen. Für die Musikmittelschüler beginnt der Regelunterricht erst am Freitag in der erste Schulwoche. „Das ist aber jedes Jahr so, und hat mit dem Umbau nicht zu tun. Von Montag bis Donnerstag stehen bei uns Projekt- und Kennenlerntage am Plan“, erklärt MMS-Leiterin Manuela Schrittwieser. Und während die Schüler wieder in den Lernmodus finden, werden die Arbeiten an der Außenfassade mit dem Anbringen eines Vollwärmeschutzes noch abgeschlossen. „Das wird den Unterricht aber nicht wesentlich stören“, meint Hödl.