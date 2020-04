Mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage - lebloser Körper schwimmt in Erlauf" wurde die FF Scheibbs am Sonntag gegen 16.30 Uhr mittels Sirene und Pager zum bereits zweiten Einsatz der Woche alarmiert.

Unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Covid-19 Pandemie rückte die FF mit zwei Fahrzeugen nach Saffen unter die B25-Brücke aus. Dort hatte ein Passant die Frau entdeckt.

Am Einsatzort angekommen, waren bereits Polizei, Rettung und der Feuerwehrarzt vor Ort. Da man anfangs davon ausging, dass die Patientin noch lebte, wurde auch der Christopherus Hubschrauber C15 alarmiert - für die 80-Jährige kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Mit der Korbschleiftrage wurde die Person aus dem Wasser geborgen und dem Bestatter übergeben.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Frau dürfte während Gartenarbeiten auf ihrem Grundstück in den Fluss gestürzt sein, teilte ein Sprecher am Montag auf Anfrage mit.