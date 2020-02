Großes Trara im PfarrKulturHaus .

Ein großes Trara war am vergangenen Samstag das diesjährige Faschingsgschnas im Göstlinger PfarrKulturHaus. Viele Besucher kamen in ihren kreativen Kostümen um zum Ende der närrischen Zeit nochmals so richtig Gas zu geben, das Tanzbein zu schwingen und Spaß zu haben. Für das leibliche Wohl sorgte der „Hammerwirt“ bestens.