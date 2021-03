Die Bewerbung für weitere Bonus-Gründertickets ist laufend auf www.gruendungfindetstadt.at , bei Projektleiterin Bettina Rehwald unter 0664/266 00 14 oder per E-Mail an projekt@eisenstrasse.info möglich. Voraussetzung ist, dass ein Leerstand in einem Ortskern der vier Standortgemeinden (Purgstall, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs und Wieselburg) belebt wird.

Infos und Anmeldeformular:

www.gruendungfindetstadt.at