Wieselburger Agrar-FH nun Teil der Akademikergruppe

Knapp 30 Studierende fanden sich am Dienstag ein, um die Gründungsfeier der Akademikergruppe an der Agrar FH im Francisco Josephinum Wieselburg zu feiern. Seit Herbst 2018 können jährlich 25 Studierende am Bachelorstudiengang „Agrartechnologie und Digital Farming“ ihre Ausbildung absolvieren und ihre Kenntnisse theoretisch und in der Praxis ausbauen.

Neben organisatorischen und fachlichen Informationen zum Studium des neuen Studiengangsleiters für Agrartechnologie Markus Gansberger und auch angeregten Diskussionen mit den Studierenden betonte Gansberger gemeinsam mit Josephinum-Direktor Alois Rosenberger die große Bedeutung des Studienganges für die agrarische Ausbildung in Niederösterreich: „Die gute Partnerschaft zwischen FH und Josephinum ist ein herausragendes Beispiel für die Bildungskooperation und einzigartig in ganz Österreich. Die vermittelten Inhalte und die Ausbildung bieten vielfältige Berufs- und Entwicklungschancen für die Landwirtschaft und die heimischen Höfe.“

Für die Mitglieder der Akademikergruppe in Wieselburg stehen vor allem Vernetzung und gemeinsame Projekte im Vordergrund. „Fachvorträge von Experten in den unterschiedlichsten Agrarbereichen sind ebenso geplant wie Exkursionen zu verschiedenen Betrieben im In- und Ausland, um die eigene Arbeits- und Denkweise zu verbessern und zu verbreitern. Das Wichtigste ist es uns aber, mit der Akademikergruppe ein Projekt entstehen zu lassen, in dem Freundschaften gebildet werden und die fachliche Diskussion unter Studierenden ermöglicht wird. In weiterer Folge ist natürlich der Austausch von Erfahrungen zwischen Studierenden und Absolventen ein großes Anliegen“, zeigt Fabian Butzenlechner, Jugendgemeinderat in Texing und Gründungsobmann der Akademikergruppe am Campus Francisco Josephinum, bei der ersten Veranstaltung auf.

Entstehung der Akademikergruppe

Bereits in den 1920er-Jahren wurde die Akademikergruppe als studentische Vertretung und auch als Unterstützer der studentischen Jugend aus dem ländlichen Raum gegründet und auch als Brückenbauer zwischen Stadt und Land ins Leben gerufen. Federführend beteiligt war daran auch der ehemalige Bundeskanzler, Außenminister und NÖ Landeshauptmann Leopold Figl, dem die Chancengerechtigkeit der bäuerlichen Jugend ein Herzensanliegen war.

„Mit der Etablierung der Agrar-FH ist ein Meilenstein in der Ausbildung gelungen“, betont der Obmann der Akademikergruppe Paul Nemecek, der Butzenlechner für die bisher getane Arbeit dankt und der gesamten Akademikergruppe in Wieselburg viel Glück und Erfolg im Studium und für die Studierendenvertretung wünscht.

