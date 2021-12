Dorfzentrum Reinsberg soll 2022 weiter wachsen

Nach der missglückten und im September durch die Gemeinde aufgekündigte Zusammenarbeit mit der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel erhält das Vorhaben „Generationenhaus“ jetzt neuen Aufschwung. Die NBG (NÖ Bau - und Siedlungsgenossenschaft) aus Maria Enzersdorf überzeugte die Vertreter der Gemeinde Reinsberg mit einem detaillierten Konzeptentwurf des Gebäudes. „Der Plan enthält alles, was für uns wichtig ist“, zeigt sich Bürgermeister Franz Faschingleitner (ÖVP) erfreut über die kooperative Zusammenarbeit. Dem stimmt auch ÖVP-Gemeinderat Andreas Prüller zu: „Wir haben Glück, einen so energievollen und kompetenten Architekten an unserer Seite zu haben, der auch auf unsere Anliegen eingeht und sie sofort umsetzt.“

Kernpunkt des Generationenhauses bleibt das Sozialzentrum im Erdgeschoß mit neun Wohneinheiten, einem Sozial- und Arztraum und drei Wohnungen für bis zu sechs Pflegekräfte. Im ersten und zweiten Obergeschoß sollen insgesamt 13 Wohnungen mit einer Größe von 53 bis 85 Quadratmeter Platz finden. Alle Wohnungen sind mit einem Lift von der Tiefgarage (30 Stellplätze) weg bis ins zweite Obergeschoß barrierefrei erschlossen und mit einem angrenzenden Balkon oder einer Terrasse ausgestattet.

Das Vorhaben erfreut sich bereits einiger konkreter Interessenten, sowohl in jungen als auch älteren Generationen. „Das Sozialzentrum ist nicht als betreutes Wohnen oder Seniorenheim zu verstehen. Es soll altersunabhängig sein“, erklärt Franz Faschingleitner die Idee hinter dem Projekt. „Die Vergabe der Wohnungen läuft über die Genossenschaft mit Einbindung der Gemeinde, allerdings ohne dass die Gemeinde eine Ausfallhaftung übernehmen muss. Einstimmig fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, die Errichtung der Wohnhausanlage mit der NBG intensiv weiter zu verfolgen.

Getrennt hat man das Projekt Generationenhaus vom Projekt neues Geschäftslokal für „Unser G’schäft“. Das will nun die Gemeinde selbst errichten und dem Verein vermieten. „Mit dem jährlichen Mietzins sollten wir die Tilgungsraten und Zinsen für das nötige rund 350.000 Euro-Darlehen zahlen können. Zudem können wir uns so eine zusätzliche NAFES-Förderung von bis zu 100.000 Euro sichern“, erklärt Faschingleitner.

Mit dem Vereinsvorstand ist die Vorgehensweise so weit abgesprochen. Klar sei, „Unser G’schäft“ brauche mindestens 200 m² Verkaufsfläche und einen barrierefreien Zugang, wenn es eine Zukunft haben soll, führte Faschingleitner weiter aus. Auch längere Öffnungszeiten (bis 20 Uhr) ohne zusätzlichen Personalaufwand durch Automatisierungs- oder Selbstbedienungssysteme und ein größeres Warenangebot sind angedacht.

Damit das neue Geschäftslokal optisch das Dorfzentrum bestens ergänzt, soll bei der Planung der Architekt der NBG miteingebunden werden. Auch eine Café-Ecke mit bis zu acht Sitzplätzen soll im neuen Geschäftslokal wieder integriert sein. „Wir setzen bei der Durchführung dieses Projektes auch auf die tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern. Es werden wieder sehr viel Eigenleistungen nötig sein, damit wir mit den geplanten Projektkosten durchkommen“, weiß Faschingleitner.