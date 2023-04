Stadtgemeinde Scheibbs nützt Vorkaufsrecht

Vor rund 20 Jahren hat die Firma Wittur das 2.741 m² große Betriebsareal direkt gegenüber der Firma Griessler von der Gemeinde gekauft. Bisher hat man dieses vor allem als Lkw-Parkplatz benutzt. Nun hat sich Wittur entschlossen, das noch immer unbebaute Grundstück doch wieder zu veräußern. „Das zum Verkauf angebotene Betriebsgrundstück beim Punzenauweg hat für Wittur keine betriebsnotwendige Bedeutung da trotz mehrfacher Prüfungen kein Verwendung praktikabel möglich ist“, erklärt Wittur Managing Director Christian Weigl auf NÖN-Anfrage.

Einen privaten Kaufinteressenten hätte man bereits gehabt. Doch dann wurde das Vorkaufsrecht der Stadtgemeinde Scheibbs schlagend. Und diese will dieses Recht nun auch nutzen, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss.

„Wir kaufen diese Liegenschaft um 253.981 Euro. Das ist jener Kaufpreis, den auch der andere Interessent gezahlt hätte, und der mit der Indexanpassung auch dem seinerzeitigen Verkaufspreis nahe kommt. Es ist ein strategischer Kauf, damit wir als Gemeinde in der Hand haben, wie sich das Betriebsgebiet dort weiter entwickelt“, erklärte Finanzreferent Vizebürgermeister Martin Luger (ÖVP). Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Ob der Verkauf allerdings tatsächlich zustande kommt, hängt auch noch von der Firma Wittur ab. Denn diese hat als Voraussetzung eine geregelte Parkmöglichkeit für Lkws von Kunden und Lieferanten angeführt. „Darüber müssen wir uns erst mit Wittur einigen. Ein fixes Recht werden wir jedenfalls nicht einräumen“, sagte Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP) in der Gemeinderatssitzung.

Großer Mitarbeiterabbau ist nur Gerücht

Nur ein Gerücht ist übrigens, dass bei Wittur Scheibbs bis zu 60 Mitarbeiter abgebaut werden. „Derzeit gibt es am Wittur Standort in Scheibbs normale saisonale Anpassungen hinsichtlich der Mitarbeiteranzahl - vor allem im Bereich der Leiharbeitskräfte. Wir gehen im Jahr 2023 trotz Inflation von einer stabilen Auftragslage aus“, sagt Christian Weigl. Aktuell sind bei Wittur in Scheibbs 515 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Damit ist Wittur der größte Kommunalsteuerzahler der Stadtgemeinde Scheibbs.

