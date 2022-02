LK Scheibbs: Küche erfüllt höchste Standards

„Im Jahr 2014 haben wir erstmals an den Zertifizierungen teilgenommen und konnten uns seither ständig weiter verbessern. Als Vitalküche weisen wir bei der Essensausgabe in der Cafeteria auch nähere Informationen zu den Speisen wie die genaue Herkunft vom Fleisch aus. Dieser Service kommt bei den Mitarbeitern sehr gut an und wir erhalten viele positive Rückmeldungen dazu“, berichtet Küchenchef Gerhard Zehetner.

„Die Qualitätssicherung in der Küche spielt eine zentrale Rolle, da eine hohe bzw. optimale Speisenqualität eine direkte Auswirkung auf die Gesundheit unserer Patienten hat“, betont Diätologin Martina Haider.

