„Guga hö“ nennt sich das besondere Skigenuss-Angebot für frühe Vögel auf der Piste – benannt nach dem Mostviertler Dialektausdruck für „hellwach“. Jetzt mit auch speziell für Familien!

Frühmorgendlicher Skigenuss

Wir wäre das: Eine heiße Tasse Tee am Feuer bei der Talstation trinken. Auf dem Sessellift die ersten Sonnenstrahlen genießen. Ringsum: Unberührter Schnee. Und Ruhe. Am Gipfel die frische Morgenluft einatmen und den Blick über die langsam erwachende Landschaft schweifen lassen. Die Brille zurechtrücken und den ersten aller Schwünge des Tages auf die unberührte Piste zaubern. Spätestens jetzt sind alle in der Gruppe „guga hö“, also hellwach. Während die Gruppe von einem Logenplatz am Berg zum Nächsten wedelt, erscheit die Sonne langsam am Horizont – einfach herrlich!

Einkehrschwung zum Hüttenbrunch

Wenn es jetzt schon in den Wadln juckt: Das ist längst noch nicht alles. Wer bis zum Vormittag exklusiven Pistenspaß genossen hat, darf sich jetzt auf den Einkehrschwung in die Hütte freuen. Dort lodert schon das Feuer im Kamin, der Birnensekt prickelt im Glas. Zeit für einen ausgiebigen Brunch mit regionalen Köstlichkeiten. Der Hüttenwirt kredenzt Mostviertler Spezialitäten und serviert seine ganz persönliche Geschichte dazu. Frisch gestärkt und voller neuer Energie geht es zurück auf den Sessellift – oder ab in den Liegestuhl. Dort lässt es sich mit Blick ins Mostviertel herrlich entspannen und Sonne tanken. Skigenuss pur.

2019 neu: Familien-Termine in Annaberg

Ab der Wintersaison 2018/19 können auch Kinder frühmorgens exklusiv über die Pisten carven. Das Familienskigebiet Annaberg bietet dazu zwei spezielle Termine, bei denen auch die jungen Teilnehmer das umfangreiche Angebot des Skigebiets erkunden und ausgiebig testen können. Kinder von 8 bis 15 Jahren, welche bereits rote Pisten meistern, können in Begleitung eines Erwachsenen an den Annaberg-Terminen teilnehmen.

Das „Guga hö“ Angebot:

Treffpunkt 06.30 Uhr bei der Talstation

Begrüßungssnack und Tee

Exklusiver Skispaß auf frisch präparierten Pisten

Mostviertler Hüttenbrunch mit regionstypischen Produkten

Tagesskipass

Preis: € 99,- pro Person

Kinder (Annaberg): € 66,- pro Person

Familienticket (Annaberg): € 199,-

Das Familienticket ist für max. 4 Personen (davon max. 2 Erwachsene) gültig.

Gruppengröße: max. 30 Personen

Termine: Winter 2019